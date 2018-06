Sporting já recebeu pedido de rescisão de Daniel Podence e William Carvalho

Luís Manuel Neves

Depois de Rui Patrício, também Daniel Podence entregou a carta de rescisão do Sporting, apurou o Record.



Os leões já receberam o pedido do extremo leonino, que é igualmente representado por Jorge Mendes - o jovem avançado e o guarda-redes são, de resto, os dois únicos futebolistas do plantel leonino agenciados pelo empresário português.



A tomada de decisão do capitão acabou, assim, por 'contagiar um outro elemento do plantel, soando novamente os alarmes relativamente a outros pedidos semelhantes que possam surgir no futuro.



A SAD do Sporting já veio confirmar esta rescisão junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado enviado à CMVM, a SAD informa que "recebeu, na tarde de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa".



A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela sociedade, conclui o comunicado.



Entretanto, a CMTV avançou que também William Carvalho já rescindiu com o Sporting, pelo que o médio é assim o terceiro futebolista a enviar carta.