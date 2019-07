Sporting nega negociação com fundos para injeção de 50 milhões

O Sporting nega que esteja a negociar com fundos internacionais uma injeção de 50 milhões de euros para fazer face dificuldades financeiras.

"É totalmente falsa e infundada a informação hoje veiculada relativamente ao financiamento do Sporting junto de fundos de investimento. Em março foi levada a cabo uma operação de financiamento e neste momento continua a decorrer junto da banca a renegociação dos termos do acordo de reestruturação financeira", disse fonte oficial do clube contactada pela Lusa.