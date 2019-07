Sondagem: Quase metade dos portugueses vê Benfica campeão em 2020

A menos de um mês do arranque da Liga Nos 2019/2020, quase metade dos inquiridos numa sondagem da Aximage para a Cofina apostam na revalidação do título de campeão pelo Benfica.





A aposta de que o título será festejado no Marquês de Pombal, em Lisboa, é esmagadora entre os adeptos do Benfica: 86,3%. Apenas 3,7% dos benfiquistas dá o FC Porto como campeão e nenhum indica o Sporting, mas 10,1% não tem opinião.Já entre os aficionados dos "dragões" a confiança de que o título rumará à Invicta é partilhada por 69%, com 20% a verem as faixas de campeão a permanecerem na Luz e 5,6% a apostarem num título "leonino".Claramente menos confiantes estão os sportinguistas: 43,2% creem no final do "jejum" de 17 anos, mas 35,2% dão o favoritismo aos rivais da Segunda Circular e 11,9% apostam no FC Porto.Os inquiridos foram também questionados sobre quais os clubes que melhor e pior se reforçaram até ao momento. E os sportinguistas não se mostram entusiasmados.No universo total da sondagem, o Benfica é indicado como quem melhor se reforçou por 41,2% dos inquiridos, à frente do FC Porto (21,2%) e com o Sporting bem distante, com apenas 9,6% das respostas. Há ainda 28% que não tem opinião.Em contraponto, o Sporting é apontado como o clube com piores escolhas para reforços por 36,3%, seguindo-se os "dragões", com 22,1%, e o Benfica, com apenas 8,1%. A esta questão 33% dos inquiridos dizem não ter opinião.Olhando para as respostas em função da preferência clubística dos inquiridos, o Sporting destaca-se por apresentar um saldo negativo entre os seus adeptos: 36,3% diz que os "leões" são quem piores contratações fizeram e 29,6% defende que foi o clube que melhor se reforçou.O panorama é diferente quer no FC Porto quer no Benfica. Para 45,5% dos adeptos "azuis e brancos" o clube da Invicta é quem melhor se reforçou, enquanto 12,7% considera que é o clube com piores aquisições. Entre os benfiquistas, 70,8% aplaude as contratações e apenas 3,7% considera que as "águias" são quem pior se reforçou.

FICHA TÉCNICA



Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel.

Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade) e representativa do universo e foi extraída de um sub-universo obtido de forma idêntica. A amostra teve 601 entrevistas efectivas: 287 a homens e 314 a mulheres; 60 no Interior Norte Centro, 80 no Litoral Norte, 98 na Área Metropolitana do Porto, 113 no Litoral Centro, 169 na Área Metropolitana de Lisboa e 81 no Sul e Ilhas; 96 em aldeias, 161 em vilas e 344 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 12 a 15 de julho de 2019, com uma taxa de resposta de 73,7%.



Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 601 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de João Queiroz.