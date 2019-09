A Sporting SAD anunciou a transferência do jogador brasileiro Raphinha para o Rennes por 21 milhões de euros. Custos de intermediação são de 2,5 milhões.





A Sporting SAD indicou esta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transferência do jogador Raphinha para o Rennes por um valor de 21 milhões de euros.No último dia do mercado de transferências, os "leões" realizam assim aquele que é, até ao momento, o seu maior negócio deste defeso.