Sporting chega a acordo com Novo Banco para comprar VMOC e fica com 88% da SAD

O Sporting anunciou a conclusão das negociações com o Novo Banco tendo em vista a compra dos 51,41 milhões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que ainda eram detidos pela instituição financeira - e que poderiam ser convertidos em ações até 2026. Com a compra detes VMOC, o clube passa a deter 87,994% da SAD. E abre também a porta a investidor minoritário.





A compra dos VMOC foi concretizada através de uma nova antecipação de receitas do contrato televisivo com a Nos, via Sagasta (outra entidade financeira), informou a SAD dos leões em comunicado à CMVM.



Assim, para concretizar a operação, o Sporting antecipou mais 50,075 milhões de euros em verbas do negócio com a Nos relativo aos direitos de transmissão televisiva, através da Sagasta - com a qual já tinha firmado um acordo idêntico, no ano passado, para comprar os VMOC detidos pelo BCP. A dívida da SAD do Sporting à Sagasta é agora de 113,9 milhões de euros.





O Novo Banco possuía ainda 51.416.951 VMOC da Sporting SAD, adquiridos em duas emissões (em 2011 e em 2014) pelo valor em euros correspondente ao número de títulos (isto é, 51,41 milhões de euros). Esses títulos foram agora recomprados por 15,42 milhões de euros - o que implica um desconto de 70,01%.

Após a conversão dos referidos valores em ações, o Sporting Clube de Portugal aumentará a sua participação no capital social da Sporting SAD para 87,994%.



Com este acordo, não só foram comprados os VMOC que o Novo Banco ainda detinha como também foi reestruturada dívida junto desta instituição financeira. "O encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a dívida bancária, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao Novo Banco, S.A (com capital em dívida de 35.403.508,62 euros), com exceção das locações financeiras. Em consequência, a sociedade alterou a sua exposição financeira para apenas a Sagasta, exceto locações financeiras", refere o clube num outro comunicado à CMVM.



Sporting aberto a parceiro na SAD

"Este é um marco histórico na vida do clube. Concluiu-se a última etapa que permite acelerar a nova era que já se iniciou", diz ainda. "A concretização deste objecivo constitui o passo final do caminho que foi definido em 2018, com o propósito de assegurar que o clube seria dono do seu próprio destino", refere o clube no seu website.



E prossegue: "uma vez assegurado a 4 de março de 2022 o controlo da maioria do capital da SAD, colocou-se hoje, 27 de dezembro de 2023, um ponto final ao Acordo Quadro de Restruturação Financeira assinado em novembro de 2014".

Segundo o Sporting, este é "um passo que permite arrancar a fase 2.0 do planeamento estratégico, criando as condições para a entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD, para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os sócios e da globalização do clube".



Ajuste no preço pago ao BCP



O acordo de hoje levou também a um ajustamento - previsto no contrato - do valor pago pelo Sporting na aquisição de VMOC ao BCP em março do ano passado, que passou assim de 16,8 cêntimos por VMOC para 27,9 cêntimos.



O clube leonino, recorde-se, tinha recomprado cada um dos 83.416.953 VMOC detidos pelo BCP por 16,8 cêntimos, num total de 14,015 milhões de euros (quando o banco tinha pago em euros o corresponde a cada título, ou seja, 83,4 milhões de euros). Agora, o valor final a pagar pelo Sporting fica em 23,37 milhões de euros - pelo que terá de desembolsar mais 9,2 milhões de euros por esses mesmos títulos para que fiquem equiparados ao valor acordado com o Novo Banco.



(notícia atualizada pela última vez às 00:56 de 28 de dezembro)