Sporting SAD confirma saída de Nuno Mendes para o PSG por 38 milhões

A SAD do Sporting informou esta terça-feira que o Paris Saint-Germain (PSG) exerceu o direito de opção para a contratação em definitivo de Nuno Mendes, jogador emprestado pelos "leões" ao emblema francês em agosto de 2021 a troco de sete milhões de euros.Assim, a sociedade anónima desportiva (SAD) de Alvalade indica que o campeão francês irá pagar 38 milhões de euros pelos direitos desportivos do jogador.A SAD refere que os encargos com os serviços de intermediação ascendem a 3,8 milhões de euros.