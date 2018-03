Suíça será a verdadeira vencedora do Campeonato do Mundo e dos Jogos Olímpicos

A Suíça será a vencedora do Campeonato do Mundo deste ano, na Rússia - independentemente de quem levar de facto o troféu para casa.

País de origem de entidades desportivas como a Fifa, a Uefa e o Comité Olímpico Internacional, a sua economia recebe um estímulo a cada dois anos, quando há grandes eventos, independentemente do desempenho da equipa suíça ou de onde é realizada a competição. Isto ocorre graças a uma peculiaridade da metodologia internacional para calcular o produto interno bruto, que exige que as receitas e taxas de licença das competições sejam contabilizadas no país onde as organizações anfitriãs estão localizadas.

Em anos de Mundial ou de Jogos Olímpicos, a taxa de crescimento anual do PIB da Suíça é reforçada em 0,1 a 0,2 pontos percentuais, calcula a secretaria de Estado para Assuntos Económicos da Suíça (Seco). E há um efeito negativo nos anos sem grandes eventos.