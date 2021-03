Três grandes do futebol perderam 18 milhões de receitas

Os chamados três grandes, Benfica, Porto e Sporting, perderam no primeiro semestre desta época 20/21 (de julho a dezembro) 17,6 milhões de euros em receitas.



Totalizaram, no conjunto, 180 milhões de euros, o que compara com os 198 milhões um ano antes. Menos 8%, o que ainda assim foi possível dado que os proveitos operacionais (excluindo venda de jogadores) do Porto subiram de 52,5 milhões para 94,77 milhões, devido ao encaixe

