Três grandes pressionados a mudar com regras da UEFA

Habituados na última década e meia a resolver problemas financeiros com vendas milionárias de jogadores, os três grandes do futebol português podem ver-se agora forçados a repensar o modelo de negócio. É que, segundo especialistas consultados pelo Negócios, as novas regras financeiras da UEFA, anunciadas na quinta-feira, deverão funcionar como um novo travão à espiral inflacionista do mercado de transferências

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...