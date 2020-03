Vírus ameaça realização dos jogos de futebol

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, esta segunda-feira, que eventos com mais de cinco mil pessoas realizados ao ar livre devem ser suspensos ou adiados. Sem precisar em concreto os espetáculos de futebol, tudo indica que a medida venha a impedir o decurso normal da I Liga, adiando os encontros ou obrigando a que sejam feitos à porta fechada.





A ministra recomendou ainda a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados, assim como as que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, os mais afetados pelo surto.





Marta Temido disse ainda que se deve ter “especial atenção” aos eventos que contem com a presença de pessoas oriundas da China, Irão e Itália. Foi ainda dito que “os profissionais de saúde devem abster-se de reuniões alargadas (conferências e/ ou congressos) uma vez que são elementos fundamentais e necessários”.





Ontem, as universidade de Lisboa e de Coimbra também anunciaram a suspensão de todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas. A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19.





Esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos confirmados de coronavírus em Portugal, a maioria na região Norte. Dos nove novos casos positivos anunciados, sete estão hospitalizados na região Norte e dois em Lisboa.