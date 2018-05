Zidane anuncia saída do Real Madrid

"Tomei a decisão de não continuar como treinador do Real Madrid. A equipa precisa de uma mudança para continuar a ganhar, precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho, por isso tomei esta decisão", refere o treinador francês, que ganhou três champions ao serviço dos "merengues".

"Gosto muito do Real Madrid e do seu presidente. Claro que pode ser um até logo, o Real Madrid deu-me tudo, estive perto deste clube quase toda a minha vida. A decisão para muitos não faz sentido, mas para mim faz. É o momento de fazer uma mudança", afirmou, citado pelo Record.



Zidane, de 45 anos, tinha chegado aos 'merengues' em janeiro de 2016, na sua primeira experiência numa equipa principal, para substituir o espanhol Rafa Benítez, e foi o primeiro técnico a conquistar de forma consecutiva três 'Champions'.



Pelo Real Madrid, equipa do internacional português Cristiano Ronaldo, conquistou ainda dois Mundiais de clubes, duas supertaças europeias, uma Liga espanhola e supertaça de Espanha.

"Ele sabe que esta casa é a sua família. Não podemos estar preparados para uma notícia como esta. Lembro-me quando o fui ver a casa a ver se estava preparado para treinar o Real Madrid e disse-me que sim. Tudo o que fez pelo Real Madrid estes anos e o seu comportamento foi sempre exemplar. Não tenho dúvidas que voltará", concluiu o presidente dos merengues, citado pelo Record.

Florentino Perez já reagiu ao anúncio da saída de Zidane: "Depois da Champions para mim foi inesperado, hoje é um dia triste, para mim e para todos os que trabalham neste clube. Causou-me um grande impacto quando soube dessa decisão ontem, queria convencê-lo mas sei como ele é".