Özil aposta habilidades táticas no mundo dos investimentos

O futebolista Mesut Özil aposta agora numa carreira em finanças, juntando-se ao fundo de capital de risco Class 5 Global como consultor estratégico.





O médio do Arsenal junta-se a grandes personalidades do desporto, como David Beckham e Serena Williams, numa lista de desportistas que transferiram as suas habilidades táticas para o mundo dos investimentos.





Depois de ter vencido a liga espanhola pelo Real Madrid e de ter vestido a camisola da seleção alemã na sua vitória no Mundial, Özil abandonou em 2018 as competições mundiais e aposta agora fora de campo e longe das luzes da ribalta.





A Classe 5 tenta atrair financiamento de capital de risco nos Estados Unidos, sendo que os seus principais administradores foram membros da Lumia Capital, os primeiros investidores americanos em empresas como a Careem e a CargoX. Segundo apurou a Bloomberg, Özil possui mais de 100 milhões de dólares em ativos sob gestão e está "animado" por poder trabalhar na sua carreira pós-futebol, enquanto ainda está a jogar.

O sócio-gerente da classe 5, Youcef Oudjidane, tem aconselhado outros jogadores da Premier League a investir, uma vez que, a seu ver, os grandes atletas trazem "uma perspetiva única sobre o futuro das preferências do consumidor", reforçou Oudjidane à Bloomberg.