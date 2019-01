David Beckham adquire 10% de clube inglês e junta-se a ex-companheiros no United

O antigo futebolista David Beckham adquiriu 10% do Salford City, clube do quinto escalão do futebol inglês, juntando-se aos antigos companheiros de equipa no Manchester United Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e Nicky Butt.