CR7 acusado de hipocrisia no caso Coca-Cola depois de ter feito publicidade para a marca

Depois de Ronaldo, o jogador da seleção francesa, Paul Pogba, teve um gesto semelhante, também numa conferência de imprensa relativa ao Euro 2020 e afastou uma garrafa da Heineken, uma marca de cerveja dos Países Baixos, de um lugar de destaque ao pé do microfone.











Georgina Rodriguez surge uma foto com Cristiano Ronaldo, num iate, com uma lata de Coca-Cola à mesa.

Cristiano Ronaldo está a ser acusado de hipocrisia nas redes sociais depois de ter estado no centro da polémica, quando afastou as garrafas de Coca-Cola na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Portugal e Hungria, a contar para o Euro 2020. Isto porque o atleta já foi um dos rostos da marca norte-americana.Em 2006, altura do Campeonato do Mundo de Futebol, o agora avançado da Juventus fez uma campanha publicitária para a conhecida marca de refrigerantes norte-americana.Mais recentemente, em 2013, esteve a gravar um "spot" publicitário para a KFC, uma marca de fast-food dos EUA.Mais recentemente, também o jogador italiano Manuel Locatelli, que ontem marcou dois golos da vitória de Itália contra a Suíça, afastou as garrafas de Coca-Cola na mesa de conferência do jogo.Em maio deste ano, no Instagram de