Goldman Sachs vê Bélgica campeã europeia após bater Portugal nas meias-finais

Portugal não irá revalidar o título de campeão europeu e cairá nas meias-finais do Euro 2020 frente à Bélgica, estimam os analistas do Goldman Sachs, com base em modelos que levam em conta os desempenhos das diversas seleções presentes na competição em outros torneios e na fase de qualificação, bem como o fator casa no caso das seleções que disputam jogos nos seus países.A Bé...