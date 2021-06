Jogos do Euro2020: Código de conduta dá cobertura a viagens pagas ao Governo

As alterações promovidas ao código de conduta do atual Governo face ao do anterior reforçam, na opinião do advogado Veiga e Moura, a “subjetividade” e dão maior “cobertura” à possibilidade de membros do Executivo viajarem para assistir a um jogo do Euro 2020 à conta de entidades privadas.

