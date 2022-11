A fazer fé nas previsões do supercomputador da Universidade de Innsbruck, na Áustria, o Brasil vai conquistar o seu sexto título de campeão mundial de futebol no Qatar, duas décadas depois do último troféu.



As estimativas foram feitas com base em 100 mil simulações de todos os jogos do Mundial, refere o Departamento de Estatística da instituição austríaca.