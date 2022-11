Um mundo ao contrário. O ranking da FIFA e o PIB per capita

Ser o melhor do mundo dentro das quatro linhas está longe de significar o mesmo quando se comparam os dados do bem-estar dos habitantes desses países. O Brasil lidera o ranking da FIFA, mas cai para os últimos no PIB per capita.

