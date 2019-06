Compra de reboques portuários da Maersk em Portugal já está na Concorrência

A Svitzer, companhia dinamarquesa de reboque portuário, que pertence à gigante mundial Maersk, anunciou em maio que pretende vender a sua operação em Portugal à Pioneiro do Rio, Serviços Marítimos. A notificação à Autoridade da Concorrência (AdC) foi publicada esta quinta-feira, 27 de junho.

De acordo com o aviso publicado pela AdC, a notificação da intenção de compra da Svitzer pela Pioneiro do Rio foi recebida pelo regulador no passado dia 15 de maio. Já a Lusa, citando um comunicado dos compradores, refere que, além da empresa de amarração Pioneiro do Rio, também o armador Grupo Sousa vai participar nesta aquisição.

A operação de concentração prevê a aquisição de uma frota de rebocadores, que prestam serviços nos portos de Lisboa, Setúbal e Sines.

A Svitzer tem sido alvo de atenções redobradas nos últimos tempos, devido a ser acusada de levar à falência as empresas portuguesas do setor. "Várias empresas portuguesas admitem que a Svitzer quer ter a hegemonia do mercado e acusam-na de estar a preparar terreno para ser a única operadora, o que lhe permitirá ditar os preços", referia a SIC no passado mês de março. O percurso, de acordo com as mesmas fontes, tem sido trilhado com recurso a preços predatórios.

Em comunicado, a Svitzer diz que o negócio em Portugal se tem confrontado com uma redução de volumes. Além disso, sublinha, a sinergia entre os portos portugueses e a restante carteira da empresa dinamarquesa na Europa e a nível mundial revelou-se "limitada", justifica.

A Concorrência aguarda nos próximos 10 dias eventuais observações dos interessados na operação.