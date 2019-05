Maersk investe 1,5 milhões de euros na 'startup' portuguesa HUUB

A Maersk, que reclama a liderança mundial do transporte marítimo, investiu 1,5 milhões de euros na 'startup' tecnológica portuguesa HUUB, que opera na área da cadeia de fornecimento para a indústria da moda, anunciou hoje a empresa nacional.

"O negócio, fechado com a Maersk, líder mundial do transporte marítimo e um dos maiores grupos globais na área da logística, com uma faturação a rondar os 40 mil milhões de dólares/ano, representa o primeiro investimento da multinacional dinamarquesa numa 'startup' portuguesa", indica a HUUB em comunicado.