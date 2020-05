Covid-19 leva Sonaecom a registar prejuízos de 4,5 milhões

Os prejuízos registados pela Nos, onde a Sonaecom é acionista através da Zopt, atiraram a empresa para prejuízos no primeiro trimestre do ano.

A Sonaecom teve prejuízos de 4,5 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um valor que compara com o resultado líquido positivo de 11,1 milhões obtido em igual período do ano anterior. Este resultado espelha os prejuízos de 10 milhões de euros da Nos, operadora onde a empresa do grupo Sonae é a maior acionista, a par com a empresária Isabel dos Santos, através da Zopt.





Em comunicado emitido à CMVM, a Sonaecom explica que as suas operações foram afetadas pela crise da covid-19 "em níveis muito diferentes", destacando os resultados da Nos bem como a atividade do jornal Público, detido a 100% pela empresa, que foi também impactada pela queda de venda de jornais, pelo fecho da maioria dos pontos de venda, bem como pela redução das receitas publicitárias.