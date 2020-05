Sonaecom paga dividendos a partir de 22 de maio

A Sonaecom informou que vai começar a pagar os dividendos relativos ao exercício de 2019 a partir de 22 de maio.





A gestão da empresa optou por recomendar o pagamento de um dividendo de 8,3 cêntimos por ação, mantendo assim a estratégia de entregar aos acionistas metade dos lucros obtidos ("payout" de 50%).





Como os lucros relativos a 2019 baixaram 24,6% para 51,5 milhões o valor do dividendo também é menor. No ano passado a companhia pagou um dividendo de 0,112 euros.



No total, a Sonaecom irá distribuir pelos acionistas um valor de 25,8 milhões de euros. Ao dividendo que vai ser pago este ano corresponde uma rentabilidade de 4,6%.





Esta segunda-feira a empresa divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2020, os quais foram impactados pela covid-19 tendo sido negativos em 4,5 milhões de euros.