Donos do império Lego vão comprar parques de diversão da Merlin

Um grupo de investidores que inclui a família que detém o império da Lego vai comprar a Merlin Entertainment, uma das maiores operadoras de parques de diversão. O negócio, que inclui o fundo Blacksonte entre o grupo de compradores, foi avaliado em 4,8 mil milhões de libras (5,3 mil milhões de euros), noticia a Bloomberg.





Os acionistas do grupo Merlin, dono London Eye, Alton Towers e, por exemplo, Chessington Adventures, vão receber 455 pence por ação, o que representa um prémio de 15% face ao valor de fecho dos títulos na quinta-feira.





A holding Kirkbi, que detém os ativos dos donos da Lego, já detém quase um terço das ações da Merlin Entertainments, e garante que não espera que esta operação conduza a mudanças significativas. "Todas as atrações da Merlin existentes no Reino Unido permanecerão abertas" e não há planos para vender qualquer parte do negócio, garantiu Søren Thorup Sørensen, presidente executivo da Kirkbi, citado pela BBC.





"Com uma visão partilhada do negocio e da sua cultura, acreditamos que esse grupo de investidores tem os recursos necessários para conduzir o Merlin para sua próxima fase de crescimento", acrescentou. O objetivo é ajuda a empresa a atingir seu "potencial total, que acreditamos ser melhor sob a propriedade privada", apontou.





A Merlin é segunda maior operadora de atrações turísticas do mundo, com mais de 130 atrações em 25 países, lista que inclui ainda o museu Madame Tussauds.