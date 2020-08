Redução do plástico: empresas têm de investir já

A covid-19 desviou as atenções do anterior ‘Inimigo nº 1’ da Humanidade - o plástico -, mas os holofotes vão voltar. Segundo um recente estudo da Schroders, as empresas que mais avançarem na elaboração de planos concretos para eliminar questões problemáticas de embalagem serão as menos vulneráveis a mudanças nos hábitos do consumidor.

Redução do plástico: empresas têm de investir já









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.