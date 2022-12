30 empresas com interesse na semana de quatro dias em Portugal

Leia Também Governo leva projeto da semana de quatro dias à próxima Concertação Social

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, revelou que desde meados de novembro 30 empresas manifestaram já interesse em participar no projeto-piloto da semana de quatro dias, que será lançado no segundo semestre de 2023, avançou o Público esta quarta-feira.A maioria destas empresas interessadas é de pequena dimensão e 43% são dos setores do comércio, arquitetura e engenharia e tecnologia de informação. O projeto-piloto custará 350 mil euros ao IEFP, revela ainda o o jornal.De acordo com o governante, "este era o número mínimo" que o Governo tinha estimado e que espera que venha a crescer". Miguel Fontes apela aos parceiros sociais para "também fazerem alguma divulgação adicional, mesmo os que não estão tão entusiastas do projeto".Até agora, 43% das empresas interessadas no projeto vêm dos sectores do comércio (cinco), da arquitetura e engenharia (quatro) e das tecnologias de informação (outras quatro), mas também há indústrias (três), empresas de consultadoria e gestão (mais três) ou da área da contabilidade e serviços jurídicos (outras três).Mais de metade das entidades que querem participar no projecto são pequenas empresas (têm entre 10 e 49 trabalhadores). Há ainda nove microempresas, quatro médias e três grandes empresas.As entidades empregadoras que também queiram avançar com a experiência da semana de quatro dias podem inscrever-se no site provisório criado para o efeito,