3G Capital de olho nos elevadores da Thyssenkrupp

A empresa de capital de risco brasileiro-americana 3G Capital, que detém gigantes do retalho alimentar como a Kraft e a Burger King, está a pensar diversificar e entrar no domínio dos elevadores.

Com efeito, a 3G Capital está entre as empresas que apresentaram propostas à compra da unidade de elevadores da Thyssenkrupp, avançaram à Bloomberg fontes conhecedoras do processo.

O valor do negócio poderá ascender a mais de 15 mil milhões de euros, de acordo com as mesmas fontes.

O interesse da 3G – co-fundada pelo multimilionário suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann (na foto) – constituiu uma surpresa, já que é mais conhecida por comprar marcas como a cadeia de fast-food Popeyes e a fabricante do ketchup Heinz do que pela aquisição de companhias do ramo industrial, sublinha a Bloomberg.

A 3G, que muitas vezes faz parceria com a Berkshire Hathaway (de Warren Buffett) nas suas aquisições, ganhou reputação de cortar agressivamente os custos das empresas que compra.