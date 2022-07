ABAI inaugura centro de atendimento em Portugal, com capacidade para 500 trabalhadores

O grupo ABAI, empresa espanhola de "outsourcing" de projetos empresariais, anunciou esta quinta-feira a inauguração de uma nova sede em Lisboa.





Em comunicado, o grupo explica que o edifício é composto por dois andares, tem capacidade para 500 trabalhadores e vai funcionar como novo centro de atendimento ao cliente, tais como a ENDESA, BNP Paribas Group ou Arval. A nova sede vai ter maior robustez para apoiar projetos multilingue de clientes locais e projetos globais em diferentes línguas, de clientes "nearshare" (que têm um fuso horário idêntico).





Esta inauguração faz parte do plano de expansão internacional da ABAI, que conta com uma presença significativa nos mercados espanhol, brasileiro, colombiano e português. A espanhola anunciou que teve um volume de negócios de 114,5 milhões de euros no último ano fiscal - um aumento de 52% em relação a 2020, alcançando assim os melhores resultados desde que iniciou atividade e aumentando as receitas em todos os países onde opera.





"A ABAI tem o prazer de anunciar o nosso novo centro de atendimento em Portugal, um país muito importante para nós. Este modelo demonstra o nosso compromisso com o crescimento através de novas e melhoradas infraestruturas que nos permitem ter um crescimento sustentável aliado aos nossos clientes", explicou Javier López Cuevas, Presidente do Conselho de Administração da ABAI.





A ABAI iniciou a atividade em Portugal em abril do ano passado através da aquisição da Leads4sales, uma empresa portuguesa especializada em marketing digital e geração de "leads", como parte do seu Plano Estratégico de Aquisição e com o objetivo de reforçar a sua posição no sector de outsourcing do processo empresarial.