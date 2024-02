Abanca notifica Concorrência da compra do EuroBic

A Abanca notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre o EuroBic, foi hoje anunciado pelo regulador."A operação de concentração consiste na aquisição, pelo Abanca Corporación Bancaria, do controlo exclusivo sobre o Banco BIC Português (EuroBic), através da aquisição da totalidade do seu capital social e dos respetivos direitos de voto", lê-se na informação divulgada pela AdC.A instituição de crédito Abanca, que tem sede em Corunha, Espanha, conta com aproximadamente 70 pontos de venda em Portugal.O EuroBic integra cerca de 200 unidades de negócio e tem como maior acionista a Santoro Financial Holding, que detém 25% do seu capital social.