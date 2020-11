Abobe vai comprar Workfront e Lowe’s tem HD Supply na mira

A Adobe Inc. anunciou que vai adquirir a Workfront por 1,5 mil milhões de dólares para adicionar uma ferramenta colaborativa ao seu software de marketing, alargando o seu leque de ofertas durante a pandemia – que obrigou as empresas a manterem a produtividade enquanto os funcionários trabalham a partir de casa.

O acordo deverá ficar fechado entre o próximo mês e fevereiro de 2021, sublinhou a empresa sediada em San Jose (Califórnia).

A Workfront, com sede em Lehi (Utah), levará os seus 3.000 clientes empresariais e um milhão de utilizadores para a fabricante de software – mais conhecida pelo seu produto Photoshop.

Lowe’s de olho na HD Supply

Ainda nas novidades do dia em matéria de fusões e aquisições, a Lowe’s Cos – segunda maior retalhista norte-americana do segmento de melhorias no lar – está numa fase inicial de conversações para comprar a distribuidora de materiais de construção HD Supply Holdings, comentaram à Bloomberg fontes conhecedoras do processo.

Segundo as mesmas fontes, as negociações prosseguem e não foi ainda tomada qualquer decisão final.