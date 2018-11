Abu Dhabi processa Goldman Sachs devido a escândalo com fundo soberano da Malásia

Bloomberg

O fundo soberano de Abu Dhabi processou o banco Goldman Sachs, acusando-o no processo de subornar oficiais durante uma "conspiração massiva global", associada ao escândalo com o fundo malaico 1MDB, avançou o Financial Times.



A Empresa de Investimento Internacional de Petróleo (IPIC na sigla em inglês), que era parceira do fundo 1MDB, lançou o processo esta quarta-feira em Nova Iorque, pedindo punições para o Goldman e para alguns dos funcionários cujo envolvimento já é conhecido. A instituição é acusada de ter subornado o antigo director da IPIC, Khadem al-Qubaisi, e o CEO da subsidiária Aabar.



O papel do gigante da banca norte-americana está sobre escrutínio desde que as autoridades dos Estados Unidos acusaram dois antigos directores – Leissner e Roger Ng – por alegado envolvimento no esquema, sendo que Leissner já se declarou culpado. Foi ainda avançado que um funcionário actual do banco, com o cargo de partner, também participou da conspiração.



O 1MBD está nesta altura no centro de um escândalo na Malásia, já que o fundo soberano está a ser investigado por alegados movimentos de lavagem de dinheiro, irregularidades financeiras e corrupção.



O conselho consultivo do 1MBD é liderado pelo primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, sendo que a investigação está a apurar se foi desviado dinheiro do fundo soberano para a conta do governante, antes das eleições legislativas de 2013. As notícias dão conta que terão sido desviados 700 milhões de dólares, sendo que as autoridades da Malásia alegam que o dinheiro terá sido doado por um anónimo do Médio Oriente.