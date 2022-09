Academia de verão do grupo Altri contou com participação de mais de 40 jovens

A Academia de Verão do grupo Altri contou, mais uma vez, com "uma forte participação de mais de quatro dezenas de jovens, muitos deles filhos de colaboradores", com idades entre os 17 e 23 anos, foi hoje anunciado.Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o grupo Altri afirma que este ano, pela primeira vez, a iniciativa pioneira da Celbi foi alargada às restantes unidades de produção de fibras celulósicas, a Caima e a Biotek, permitindo a estes jovens experimentarem várias funções na empresa."A Academia de verão é uma tradição que remonta ao início dos anos 80, realizada nessa altura pela Celbi", refere o grupo, acrescentando que, "ao longo destes muitos anos, a iniciativa conta já com mais de 1.300 participantes, um número que irá continuar a aumentar, já que o grupo Altri pretende avançar com mais uma edição no verão de 2023".