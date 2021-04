Acionistas da Petrobras aprovam destituição do presidente Castello Branco

Os acionistas da estatal brasileira Petrobras aprovaram na segunda-feira a destituição do presidente, Roberto Castello Branco, do cargo no Conselho de Administração, naquele que é o primeiro passo para a eleição de uma nova direção da companhia.A substituição de Castello Branco pelo general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna, na presidência da petrolífera Petrobras foi proposta em fevereiro último pelo chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, e deve ser ratificada na assembleia geral que começou na segunda-feira de forma virtual.Além de Castello Branco, foram destituídos outros sete membros do Conselho de Administração, cujos substitutos deverão ser decididos na reunião, que se prolongará pela noite de segunda-feira no país sul-americano.O novo Conselho terá a responsabilidade de eleger o próximo presidente da maior empresa do Brasil, que tem ações nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, apesar de ser controlada pelo Estado.Ao Governo, na qualidade de acionista maioritário da petrolífera, compete a designação de sete dos 11 membros do Conselho de Administração, entre os quais foi nomeado o ex-ministro da Defesa Silva e Luna.Bolsonaro propôs Silva e Luna como novo presidente da estatal, decisão que surpreendeu o mercado, provocou uma grave crise e a queda das ações da companhia.A decisão de nomear um militar para a direção dessa empresa estratégica surgiu dias após o chefe de Estado criticar a política de preços da atual administração da Petrobras e gerou temores de que o líder da extrema-direita brasileira pretendesse intervir na companhia e abandonar a sua política liberal.Bolsonaro, capitão da reserva do Exército, cedeu assim às pressões do setor dos camionistas, que ameaçavam com uma nova greve como a que paralisou o país em maio de 2018 caso os preços dos combustíveis continuassem a aumentar.