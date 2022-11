Ações da Adidas disparam com notícia de novo CEO

Manager Magazin, revista de negócios alemã, depois de ao início desta sexta-feira a Puma ter revelado que Arne Freundt será a próxima CEO da empresa.





estiveram comportamentos considerados ofensivos do "rapper" e estilista norte-americano.

As ações da Adidas dispararam após as notícias de que Bjorn Gulden, atual CEO da Puma, assumirá o cargo de diretor-executivo na fabricante alemã, sucedendo a Kasper Rorsted. A notícia está a ser avançada pelaEsta dança das cadeiras colocou as ações da Adidas a subir mais de 32% durante a sessão, tendo a determinado ponto atingido os 124,50 euros por ação. No final da sessão os títulos da empresa de equipamento desportivo valorizaram 21,38%, para os 114,04 euros.O mandato de Gulden como líder da Puma chega ao fim no final deste ano, segundo revelou a empresa. Esta hipótese não é completamente surpresa, tendo ao longo dos últimos dias vários investidores dito que a Adidas necessitava de um líder de alto perfil como Gulden.A informação ainda não foi confirmada pela Adidas. Nas últimas semanas, a fabricante tem sofrido alguns contratempos, com a disputa com Kanye West - agora conhecido como Ye -, a ter colocado as ações a caírem . Em causaDesde o início do ano, a empresa perde 55,05% em bolsa, estando neste momento avaliada em cerca de 22 mil milhões de euros.