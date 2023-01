Ações da Alibaba sobem mais de 8% após Jack Ma perder controlo sobre Ant Group

Leia Também Alibaba aumenta plano de recompra de ações para quase 23 mil milhões de euros

As ações do grupo chinês de comércio eletrónico Alibaba subiram mais de 8% na sessão desta segunda-feira, depois de o fundador do grupo, o bilionário Jack Ma, ter cedido o controlo da subsidiária de tecnologia financeira ('fintech') Ant Group.O Ant Group anunciou, este sábado, um reajuste na estrutura dos direitos de voto, diluindo o poder de Ma, em mais uma etapa no processo de reorganização interna da empresa, depois de os reguladores chineses terem suspendido a sua entrada em bolsa, em novembro de 2020.O direito de voto de Ma encolheu de mais de 50% para 6,2%, de acordo com cálculos feitos pelo jornal Financial Times, com base num comunicado do grupo.As alterações na estrutura de controlo da empresa implicam que a Ant tenha que esperar um ano, antes de tentar novamente entrar em bolsa, em Hong Kong. No caso da Bolsa de Valores de Xangai, o período é de dois anos.O cronograma pode ser adiado se outros requisitos regulatórios não forem atendidos.A posição de Ma, um dos homens mais ricos na China, foi abalada por críticas feitas publicamente aos reguladores chineses e ao sistema bancário do país.O discurso levou o Presidente chinês, Xi Jinping, a travar a entrada da Ant na Bolsa de Valores de Xangai, em 2020, e desencadeou uma campanha regulatória que atingiu os maiores grupos de tecnologia do país.As alterações agora realizadas significam que a Ant não vai mais ter um acionista com controlo final, disse a empresa, acrescentando que diretores independentes - que incluem Laura Cha, presidente da Bolsa de Valores de Hong Kong -- passam a representar mais de metade do Conselho de Administração."Como resultado deste ajuste, a estrutura acionista do Ant Group passou a ser mais transparente e diversificada, o que vai facilitar o desenvolvimento estável da empresa", afirmou a 'fintech', em comunicado.A subida do preço das ações da Alibaba na sessão de hoje em Hong Kong foi também impulsionada pelas declarações do presidente do regulador do sistema bancário e dos seguros da China, que garantiu em entrevista à imprensa oficial que a "retificação" do setor das 'fintech' foi "basicamente concluída", antecipando o fim da campanha regulatória lançada por Pequim.