Ações da Galp sobem 5,51% este ano com descoberta na Namíbia

A descoberta de petróleo na Namíbia tem valido à Galp um bom desempenho nos mercados bolsistas. Desde o início deste ano a empresa já valorizou 5,51%, sendo que no dia 10 de janeiro, quando deu conta da descoberta de petróleo na Namíbia, fechou a sessão a subir 8,04%, com o volume de negociação a crescer 157,11%, ou seja, mais do dobro.





