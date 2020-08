Ações da Nokia disparam após bloqueio à Huawei

As ações da Nokia dispararam esta sexta-feira após a empresa ter revisto em alta as previsões dos lucros e ter revelado que os boicotes de que a rival Huawei está a ser alvo estão a abrir novas portas à tecnológica finlandesa.



Após estes anúncios, os títulos subiram 15%, a maior escalada intradiária desde abril. A empresa garantiu ainda que após rever os seus produtos, estava em condições de competir com os restantes fornecedores de dispositivos para o 5G.





"Trata-se de criar mudanças sustentáveis. Estamos a enviar mais produtos 5G de custo mais baixo, mas com melhor desempenho, para o mercado com maior desempenho", disse o presidente executivo da Nokia, Rajeev Suri, em entrevista à Bloomberg TV.Além disso, quando questionado sobre as tensões entre os mercados ocidentais e a Huawei, da China, o responsável revelou que a Nokia está "a ver mais oportunidades concretas a médio prazo"."Ganhámos alguns contratos nesse período por causa dessa situação, e à medida que elas se desenvolvem, acho que estamos bem posicionados", apontou.Desde o ano passado que os Estados Unidos tentam convencer os seus aliados, incluindo Portugal, a não adquirir equipamentos de infra-estrutura para as redes 5G da Huawei, devido a receios de espionagem. A questão de utilizar ou não a tecnologia da Huawei ganhou importância também na Europa, devido à pressão dos Estados Unidos para excluir a empresa chinesa.Em Janeiro, a União Europeia (UE) apresentou um plano de segurança para a quinta geração móvel, onde reconhece a existência de um elevado risco de interferência de governos externos à UE, ou de agentes em nome destes, através das redes 5G. Por esse motivo, a Comissão Europeia pede poderes de vigilância acrescidos para as autoridades nacionais e reguladores.No Reino Unido, vai ser proibida a compra de qualquer novo equipamento 5G da Huawei a partir de 1 de Janeiro de 2021, decisão que foi anunciada este mês.