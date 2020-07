EUA saudam "consenso internacional" contra a Huawei

Leia Também Reino Unido bane Huawei da rede 5G

"A decisão do Reino Unido reflete um consenso internacional crescente sobre o facto de a Huawei e outros atores representarem uma ameaça para a segurança nacional, por estarem dependentes do Partido Comunista Chinês", disse Robert O'Brien, conselheiro para a Segurança Nacional da Casa Branca.As operadoras de telemóvel britânicas vão ter de remover todo o equipamento da empresa chinesa usado na infraestrutura de redes de quinta geração (5G) até ao final de 2027.A decisão foi tomada na terça-feira durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional presidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, no seguimento das sanções impostas pelos Estados Unidos à Huawei em maio.A partir de 1 de janeiro de 2021 passa a ser proibida a compra de qualquer novo equipamento 5G da Huawei e o existente nas redes de telemóvel britânicas terá de ser completamente removido até ao final de 2027, anunciou o ministro da Cultura, Oliver Dowden.A Huawei lamentou a decisão "dececionante" de Londres. "Esta decisão dececionante é uma má notícia para qualquer pessoa no Reino Unido com um telemóvel", apontou o porta-voz da empresa em Inglaterra, Edward Brewster, em comunicado.