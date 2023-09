AdC sugere regime transitório até novas regras para os Cirver

A Autoridade da Concorrência (AdC) concorda com a decisão do Governo de não prorrogar até 2028 as licenças dos dois Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (Cirver), assim como de adotar um novo regime legal que abra este mercado a novos operadores. Recomenda, contudo, ao Executivo que equacione “um regime transitório que medeie entre a vigência do atual

...