Adidas "pesca" novo CEO na Puma e reacende rivalidade fraterna

Harm Ohlmeyer, assumirá a liderança da Adidas até ao final deste ano.

É oficial. Bjorn Gulden, até agora CEO da Puma, será o novo diretor-executivo da Adidas, sucedendo assim a Kasper Rorsted, que cessará funções já esta sexta-feira. O atual "chief financial officer" (CFO),A notícia, esta terça-feira confirmada pela Adidas, coloca fim aos rumores e marca mais um capítulo na história das duas marcas desportivas, que são, literalmente, fruto da mesma família. A rivalidade entre as marcas vai além do facto de atuarem no mesmo setor, uma vez que ambas surgiram após uma quezília entre os irmãos Dassler, Adolf e Rudolf, após a Segunda Guerra Mundial. Ambos seguiram caminhos separados, tendo, em 1948, Rudolf Dassler criado a Puma e Adolf a Adidas.Os motivos da zanga são difíceis de precisar, com as possibilidades a irem desde a má relação entre as suas mulheres, às visões políticas que os separavam. Certo é que a separação de dois irmãos deu origem àquilo que hoje são duas das maiores fabricantes desportivas no mundo, com o valor da Puma em bolsa a rondar os 6,8 mil milhões de euros e o da Adidas os 22,6 mil milhões.Bjorn Gulden, que esteve à frente da Puma desde 2013, inicia funções a 1 de janeiro, tendo pela frente uma série de desafios. Nas últimas semanas, a Adidas colocou fim à parceria de vários anos com Kanye West - agora conhecido como Ye -, devido a comentários antissemitas do rapper e estilista norte-americano. A posição da empresa valeu-lhe um problema, uma vez que a parceria com o artista dava cerca de 1,5 mil milhões de euros por ano à empresa.A isto soma-se também a posição da Adidas na China. A fabricante alemã viu as vendas naquele país caírem na primeira metade deste ano, assim como a Nike, mas tem tido dificuldade em conseguir captar de novo os clientes.