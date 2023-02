Agência que dá “show” de luxo na Netflix instala-se em Portugal

A The Agency, imobiliária de Mauricio Umansky, que está à frente do programa “Buying Beverly Hills”, inaugura hoje o seu escritório em Lisboa, com uma equipa de 30 agentes, liderada por um luso-brasileiro, para angariar 100 imóveis no valor de 200 milhões de euros logo no primeiro mês.

