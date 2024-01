Agricultores vão "denunciar" em Bruxelas "deficiente uso" das verbas da PAC pelo Governo

Leia Também Agricultores "chumbam" proposta de reprogramação do PEPAC

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) revelou, esta quinta-feira, que vai "denunciar" a Bruxelas, "em reunião já agendada com o comissário europeu da agricultura, "o deficiente uso" das verbas da Política Agrícola Comum (PAC) devido à "incompetência" do Governo português que redunda em "cortes sigificativos" nos pagamentos a quem vive do campo.em virtude de metas incorretamente definidas relativas à área a beneficiar pelos apoios previstos para os ecoregimes de Agricultura Biológica e de Produção Integrada, que foi imensamente inferior à procura,aponta a CAP.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a maior organização de agricultores do país assinala que o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) é um documento "extenso, denso e tecnicamente muito complexo", razão pela qual, "ao contrário, porventura, de outras áreas governativas, onde o domínio de temas setoriais não é crítico",Como resutado - acusa -Lembrando que alertou "repetidamente" para "erros" de programação constantes do PEPAC, a organização liderada por Álvaro Mendonça e Moura aponta que "a fatura de um desses erros está neste momento a pagamento, mas os agricultores rejeitam-na e exigem que o Governo assuma responsabilidades e apresente soluções".Resulta exclusivamente de uma teimosia do Governo em não ouvir quem tem a experiência e a competência técnica do seu lado. Os agricultores estão a ser prejudicados por uma i. Assistimos, infelizmente, a um falhanço governativo em toda a linha, que gera desconfiança e cujos resultados são, objetivamente, prejudiciais para os agricultores", afirma o presidente da CAP, citado na mesma nota.em que irá denunciar "este desnorte absoluto que impede os agricultores portugueses de adotarem as melhores praticas amigas do ambiente".A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) também se juntou à voz da CAP, considerando queOs pagamentos das ajudas da Política Agrícola Comum (PAC) aos agricultores calendarizados para o mês de janeiro confirmam cortes significativos para as explorações agrícolas, com forte impacto negativo nos rendimentos dos agricultores, particularmente para as pequenas e médias explorações", afirma a organização com sede em Coimbra, lembrando igualmente que alertou "cedo e vastas vezes" que "as más opções e decisões políticas do Ministério da Agricultura e do Governo, no desenho do Plano Estratégico Nacional para aplicação da PAC em Portugal, iriam traduzir-se em cortes brutais nas ajudas aos agricultores".Apelos que a tutela "ignorou", pelo que "os cortes estão aí, a sentirem-se no bolso dos agricultores", atira a CNA, num comunicado, também enviado esta quinta-feira às redações, em que assinala quea todas as intervenções e mesmo aquelas que têm como objectivo maior equidade na distribuição das ajudas, como o Apoio Redistributivo Complementar, tiveram redução"."As más opções do Ministério da Agricultura na programação do PEPAC, por exemplo com as transferências de pilares, traduzem-se também em perdas brutais na Agricultura Biológica eProdução Integrada com o valor da ajuda a ser reduzido em 35% e 25%, respectivamente", frisa, pegando nos mesmos dados divulgados pela CAP e sustentando que, a estes,Neste sentido, e após ter "chumbado" a reprogramação do PEPAC,, que resolva todos estes problemas, reverta os cortes nas ajudas nos baldios e nas ajudas às explorações de menor dimensão, pela valorização das zonas de minifúndio e da agricultura familiar".aplicadas nas últimas décadas por sucessivos Governos e de um Ministério da Agricultura que resolva osproblemas da agricultura nacional, a começar pela garantia de rendimentos dignos e justos para os agricultores", conclui.