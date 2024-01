CAP reúne "cúpula" para debater crise da agricultura e tomar posição sobre protestos na Europa

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vai reunir, esta quarta-feira, o conselho de presidentes, órgão consultivo que agrega os presidentes de organizações de produtores de todo o país para "debater a situação de crise na agricultura nacional".



O encontro tem lugar numa altura em que a segunda maior organização do setor, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) decidiu avançar com ações de protesto, ainda sem data, pela melhoria dos rendimentos dos agricultores.



Em comunicado, enviado às redações, a CAP adianta que o encontro servirá também para "tomar uma posição sobre os protestos que agricultores, em alguns países da Europa, têm vindo a realizar nas últimas semanas".



Os protestos dos agricultores têm-se espalhado na Europa, com particular visibilidade em França, onde se tem assistido ao bloqueio de estradas no país para denunciar, entre outros, baixos salários e pensões, mas também para contestar a burocracia administrativa ou ainda problemas relacionados com a concorrência estrangeira, depois de manifestações na Alemanha, devido ao corte nos apoios ao gasóleo agrícola.



Esta terça-feira, as três principais organizações agrícolas espanholas anunciaram a adesão ao movimento com uma série de mobilizações em todo o país durante as próximas semanas.