AHRESP: Menos IVA não baixa preços na restauração

A isenção do IVA num cabaz de bens alimentares essenciais não vai fazer baixar os preços nos restaurantes, adianta a secretária-geral da AHRESP. Ana Jacinto diz que as empresas têm as margens muito esmagadas para repercurtir essa descida.

