Airbnb oferece estadias gratuitas a 20.000 refugiados afegãos

Com dezenas de milhares de pessoas a tentar deixar o Afeganistão nos últimos dias depois dos talibãs terem tomado o poder, a Airbnb anunciou que vai acolher, de forma gratuita, 20.000 refugiados afegãos. Os custos das estadias serão pagos pela empresa aos proprietários que disponibilizem as suas habitações.



A oferta tem efeitos imediatos e é uma resposta a "uma das maiores crises humanitárias de nosso tempo", escreveu o CEO Brian Chesy na sua página do Twitter.



A empresa está em colaboração direta com ONG "no terreno" para apoio aos refugiados, através da Airbnb.org, que se dedica a disponibilizar casas a pessoas que foram afetadas por tragédias naturais ou outras crises.



"A partir de hoje [terça-feira], a Airbnb vai começar a alojar 20.000 refugiados afegãos globalmente de forma gratuita. Apesar de pagarmos por essas estadias, não podíamos fazer isto sem a generosidade dos nossos anfitriões", pode ler-se na página do Twitter do CEO.





