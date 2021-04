Alemã FRS inicia passeios no Tejo em maio

A companhia alemã de navegação FRS, sediada em Flensburg, ganhou um concurso da Associação de Turismo de Lisboa (ATL) para operar, durante cinco anos, uma das oito bilheteiras num novo cais no rio Tejo, no coração de Lisboa, informou a empresa em comunicado, sublinhando que se trata de mais um passo na expansão das suas operações no sul da Europa.

A FRS Portugal, uma nova entidade que foi especificamente fundada para este fim, disponibilizará até quatro excursões diárias e completará o dia com um "Sunset Cruise" (cruzeiro ao pôr-do-sol) especial.

Os cruzeiros turísticos no Tejo guiarão os passageiros por vários pontos turísticos da cidade: do rio, poderão desfrutar de uma vista direta para a estátua equestre do Rei D. José I, na Praça do Comércio, e para o arco triunfal virado para a Rua Augusta.

A Ponte 25 de Abril, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e o Monumento dos Descobrimentos são outros destaques fotográficos desta viagem panorâmica. O passeio de barco turístico também passa pelo Farol de Belém, pela Torre de Belém e pelo Cristo Rei.

A FRS Portugal espera iniciar os passeios turísticos no Tejo no dia 15 de maio, estando o lançamento da nova linha da FRS dependente da abertura do cais pela Associação de Turismo de Lisboa, explica a empresa.

"Estamos muito entusiasmados com as nossas novas excursões em Lisboa. A capital portuguesa tem um potencial turístico muito grande e está a registar um enorme desenvolvimento com muitos projetos marítimos e turísticos", sublinhou Moritz Bruns, diretor de Negócios e Desenvolvimento Empresarial e diretor-geral da FRS Portugal Unipessoal Lda.

"Com um volume de investimento de 27 milhões de euros, a cidade de Lisboa, juntamente com a ATL, redesenhou completamente o passeio à beira-mar no centro da cidade. Isso inclui a nova construção e instalação de um novo cais e um terminal de passageiros com um total de oito bilheteiras. Estamos orgulhosos de poder ajudar a moldar esta viagem como FRS Portugal", acrescentou.