Alentejo vestiu-se de luto para dizer adeus a Rui Nabeiro

As ruas de Campo Maior acordaram vestidas de luto. Depois do anúncio da morte, no domingo, do comendador Rui Nabeiro, o dia seguinte conheceu um movimento invulgar, com pessoas vindas de todo o Alentejo, de várias regiões do país e até do estrangeiro que quiseram prestar uma última homenagem ao "homem que foi tão grande por ser tão simples".

O legado do comendador ou do senhor Rui, como os amigos se lhe referem, vai muito além das empresas ligadas ao café. Ultrapassa a obra deixada enquanto autarca. "Sentia-se no dia a dia, ajudando todos os que lhe vinham bater à porta".