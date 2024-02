Alerta de excesso de oferta no setor faz Maersk tombar mais de 15%

diz que 2024 vai ser um mau ano, antecipando um tombo nos lucros maior do que o esperado. O motivo, diz a empresa, é o excesso de oferta no setor do transporte de contentores.





Apesar do conflito no Mar Vermelho ter feito subir os preços do transporte marítimo de carga, o giganteO alerta fez as ações da transportadora cairem a pique: esta quinta-feira, a, anulando todos os ganhos conseguidos desde o início dos ataques no Mar Vermelho, em meados de dezembro. A empresa dinamarquesa, contrariando o otimismo que os investores têm demonstrado em relação a este setor, um dos que tem tido melhor desempenho em bolsa este ano.Tal como outras empresas, a Maersk tem desviado os seus navios, e modo a evitar o Mar Vermelho e os ataques dos houthis. Em alternativa, as embarcações contornam o continente africano. A rota mais longa e demorada fez subir o preço dos fretes.Cerca de um terço da frota da Maersk - que controla um sexto do comércio mundial de contentores por via marítima - foi afetada pelo conflito no Mar Vermelho, com alguns navios a serem alvos diretos de mísseis dos rebeldes. A empresa dinamarquesa estima que a situação se mantenha durante um ano.Estes ataques fizeram abrandar o transporte de carga neste canal marítimo, uma situação que o CEO da Maersk diz ter. "Com o passar do tempo, há tanta tonelagem nova, que acabará por sobrecarregar a tonelagem que é utilizada nestas rotas mais longas, mesmo que esta situação se mantenha durante um ou dois anos", disse Vincent Clerc, em entrevista à Bloomberg TV., o que vai representar um desafio ao setor. O conflito no Mar Vermelho "nem sequer se aproxima do impacto" na subida dos preços que tiveram eventos como a pandemia. "Simplesmente não tem esse potencial", comentou Clerc.Já em novembro, a empresa dinamarquesa tinha alertado para o problema do excesso de oferta, que antecipava vir a prejudicar o setor por vários anos. Na altura, recorda a Bloomberg, anunciou 10 mil despedimentos para poupar 600 milhões de dólares.Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado à insegurança no Mar Vemelho clique aqui