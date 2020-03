Seguros de acidente de trabalho: alterações para teletrabalho têm de ser comunicadas

Muitos são os trabalhadores que estão agora a trabalhar a partir de casa. Mas esta situação pode criar vários problemas. É que para que o seguro os proteja em situação de acidente é necessário que as empresas deem vários passos, nomeadamente informar a seguradora da mudança do local de trabalho do colaborador que estiver em teletrabalho.