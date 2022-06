Altri vende direitos de subscrição de aumento de capital na Greenvolt a 0,13 euros

Leia Também Greenvolt anuncia aumento de capital de 100 milhões

Os direitos de subscrição no aumento de capital da Greenvolt vão ser vendidos pela Altri e pela Caima ao preço indicativo de 0,13 euros, anunciou esta quinta-feira a empresa papeleira.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri indica que os destinatários da oferta são os detentores de ações da Altri à data de 14 de junho, inclusive.A papeleira coloca nesta oferta um total de 23.154.783 direitos, sendo que cada acionista da Altri poderá adquirir 1 direito por cada conjunto de 8,85914897 ações da empresa que detenha.O preço da venda dos direitos poderá, no entanto, ser inferior aos 0,13 euros.A empresa explica que "o preço de cada direito, a pagar em dinheiro, será (consoante o que for inferior): a. € 0,13 (treze cêntimos); ou b. O preço médio ponderado dos direitos de subscrição de ações no aumento de capital da Greenvolt na respetiva negociação em bolsa entre 20 de junho a 22 de junho (em ambos os casos, inclusive); ou c. Na hipótese de os direitos não serem objeto de colocação integral em execução da Oferta, o preço a que os direitos sobrantes sejam alienados pelos Oferentes numa eventual venda subsequente em processo de accelerated book-building ("ABB") ou em mecanismo equivalente para venda de quaisquer direitos não subscritos, realizado até 29 de junho de 2022, inclusive".