Greenvolt anuncia aumento de capital de 100 milhões

A Greenvolt vai emitir 17.792.576 novas ações a um preço unitário de 5,62 euros, aumentando o seu capital social em quase 100 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa liderada por João Manso Neto.A operação é realizada através de uma emissão preferencial para os atuais acionistas e investidores que adquiram os direitos preferenciais e resultará num aumento de capital de 99.994.277,12 euros.Na apresentação divulgada hoje, a Greenvolt aponta como objetivos da operação acelerar a implementação do seu plano de desenvolvimento revisto, que agora inclui 6,6 GW em "pipeline" e o reforço do segmento de geração distribuída; bem como financiar parcialmente alguns projetos até que sejam autofinanciáveis e, por último, "esta injeção de capital dará liquidez adicional à empresa após o programa de crescimento dos últimos meses", durante os quais realizou diversas aquisições.O fator de subscrição é de 0,14659 e a oferta irá decorrer de 20 de junho a 4 de julho.Existirá um período de 180 dias de "lock-up", em que os acionistas não poderão transacionar as ações subscritas nesta oferta.A Greenvolt indica ainda que existem compromissos "irrevogáveis" para acorrerem ao aumento de capital por parte do "núcleo duro" de acionistas: Promendo Investimentos, de Ana Menéres de Mendonça, Caderno Azul, de João Borges de Oliveira, Actium Capital, de Paulo Fernandes, Livrefluxo, de Domingos Vieira de Matos, e de 1 Thing, Investments, de Pedro Borges de Oliveira. No conjunto, estes acionistas controlam cerca de 39% do capital da empresa.Existe igualmente um compromisso idêntico por parte da KWE Partners, dos acionistas da V-Ridium, que detém cerca de 9,2% da Greenvolt.Na apresentação, a Greenvolt indica que reviu os seus objetivos face aos enunciados aquando da entrada em bolsa, há menos de um ano. Assim, o investimento (Capex) para os próximos cinco anos passa a ser de 3,8 mil a 4,2 mil milhões de euros, mais do dobro do que os 1,5 mil a 1,8 mil milhões de euros originais.Em termos de resultados antes juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA), a Greenvolt espera um crescimento médio anual entre 2021 e 2025 de cerca de 43%.Diferente é também a aposta por segmentos. Se aquando da IPO a Greenvolt estimava que metade do EBITDA tivesse origem na biomassa e a outra metade do solar, eólico e geração distribuída, agora a empresa aponta para que a biomassa pese apenas 30%, a geração distribuída 15% e o solar e eólico representem 55% do EBITDA.